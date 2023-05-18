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Кукуляк не получит назначения на матчи РПЛ в ближайшее время

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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал, что арбитр Евгений Кукуляк не получит назначений на ближайшие матчи чемпионата России.

«Как и в других подобных ситуациях, которые происходили ранее, Евгений Кукуляк попадёт в ротацию, то есть не будет получать назначения в ближайшее время», — сказал Павел Каманцев «Матч ТВ».

Кукуляк ошибочно удалил полузащитника «Спартака» Денисова в матче с «Химками».

Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.

Красно-белые набрали 50 очков и остались на четвёртом месте в турнирной таблице. Подмосковная команда с 18 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее сообщалось, как Каманцев оценил работу арбитра Кукуляка в матче «Химки» — «Спартак».

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