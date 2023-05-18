Кукуляк не получит назначения на матчи РПЛ в ближайшее время
«Как и в других подобных ситуациях, которые происходили ранее, Евгений Кукуляк попадёт в ротацию, то есть не будет получать назначения в ближайшее время», — сказал Павел Каманцев «Матч ТВ».
Кукуляк ошибочно удалил полузащитника «Спартака» Денисова в матче с «Химками».
Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.
Красно-белые набрали 50 очков и остались на четвёртом месте в турнирной таблице. Подмосковная команда с 18 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.
Ранее сообщалось, как Каманцев оценил работу арбитра Кукуляка в матче «Химки» — «Спартак».