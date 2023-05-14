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Каманцев оценил работу арбитра Кукуляка в матче «Химки» — «Спартак»

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Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев оценил работу арбитра Евгения Кукуляка в матче 27-го тура чемпионата России между «Химками» и «Спартаком».
Каманцев оценил работу арбитра Кукуляка в матче «Химки» — «Спартак»
  • © РИА Новости / Александр Ступников

«Не могу давать оценку до заседания ЭСК РФС. Отмечу только, что в ситуации со второй жёлтой карточкой VAR не мог вмешаться в эпизод. Будем надеяться, что со временем ФИФА и ИФАБ разрешат VAR просматривать такие эпизоды», — цитирует Каманцев «СЭ».

Он добавил, что департамент судейства рекомендует при неочевидных фолах сохранять равенство команд и не выносить вторые жёлтые карточки.

Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.

Красно-белые набрали 50 очков и остались на четвёртом месте в турнирной таблице. Подмосковная команда с 18 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует обратиться в ЭСК по итогам матча с «Химками».

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