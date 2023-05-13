«Спартак» планирует обратиться в ЭСК по итогам матча с «Химками»

Пресс-служба столичного «Спартака» сообщила, что тренерский штаб остался недоволен работой арбитров на матче 27-го тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».

«Планируем обратиться в ЭСК по итогам сегодняшнего матча», — заявил глава пресс-службы Дмитрий Зеленов.

Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.

Красно-белые набрали 50 очков и остались на четвёртом месте в турнирной таблице. Подмосковная команда с 18 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов заявил, что команда упустила победу в матче 27-го тура со «Спартаком».