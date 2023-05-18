Глава ФФР Мамедов: шансы на участие в Олимпиаде снижаются

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов оценил шансы российских спортсменов попасть на Олимпиаду в 2024 году.

«Это просто нереально, надо смотреть правде в глаза. У нас и так было мало шансов, а сейчас, когда турниры для нас недоступны, их становится всё меньше. Рано или поздно ситуация с СВО закончится, а вот как нам после этого с FIE общаться? Они же конкретно валяют дурака», — цитирует Мамедова РИА Новости.

В марте конгресс FIE принял решение разрешить российским и белорусским атлетам участвовать в международных соревнованиях.

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.

МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июня по 11 августа.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены не выступят на двух этапах Гран-при по фехтованию.