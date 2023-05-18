Глава ФФР Мамедов: шансы на участие в Олимпиаде снижаются
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«Это просто нереально, надо смотреть правде в глаза. У нас и так было мало шансов, а сейчас, когда турниры для нас недоступны, их становится всё меньше. Рано или поздно ситуация с СВО закончится, а вот как нам после этого с FIE общаться? Они же конкретно валяют дурака», — цитирует Мамедова РИА Новости.
В марте конгресс FIE принял решение разрешить российским и белорусским атлетам участвовать в международных соревнованиях.
11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.
МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июня по 11 августа.
Ранее сообщалось, что российские спортсмены не выступят на двух этапах Гран-при по фехтованию.