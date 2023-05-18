Российские спортсмены не выступят на двух этапах Гран-при по фехтованию

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал, что российские спортсмены не смогут принять участие в двух этапах Гран-при по фехтованию.

«Списки на рапиру и шпагу ещё не пришли, поэтому времени на участие в турнирах уже нет. Мы туда автоматически не едем. Готовимся к «Московской сабле», — цитирует Мамедова ТАСС.

В марте конгресс FIE принял решение разрешить российским и белорусским атлетам участвовать в международных соревнованиях.

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.

Ранее Губерниев выразил желание прокомментировать поединок Загитовой и Великой.