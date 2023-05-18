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Сёмин: ЦСКА — фаворит в матче со «Спартаком»

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что ЦСКА является фаворитом в матче 28-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Сёмин: ЦСКА — фаворит в матче со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Есть у «Спартака» шанс догнать и обойти ЦСКА на финише чемпионата? Шансы всегда есть. Но на сегодняшний момент фаворит ЦСКА, потому что они второй круг лучше были подготовлены, чем «Спартак», — цитирует Сёмина kp.ru.

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Красно-синие с 54 очками располагаются на второй строчке. 

Матч с участие команд состоится 21 мая на стадионе «Открытие Арена». Начало — 16:30 мск.

Ранее Обляков заявил, что ЦСКА настроен на победу в дерби со «Спартаком».

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