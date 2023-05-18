Футболиста ПСЖ Хакими дисквалифицировали на два матча за потасовку с соперником

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) принял решение применить санкции к защитнику ПСЖ Ашрафу Хакими на два матча.

Об этом сообщается на сайте организации,

Напомним, что Хакими во втором тайме матча 35-го тура с «Аяччо» вступил в потасовку с игроком гостей Тома Маньяни, по итогам которой оба получили дисквалификацию на две игры.

Матч на стадионе «Парк де Пренс» завершился со счётом 5:0 в пользу подопечных Кристофа Галтье.

ПСЖ с 81 очком лидирует в Лиге 1. «Аяччо» (23) занимает 23-е место.

Ранее Галтье заявил, что люди должны ценить карьеру Месси.