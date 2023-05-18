Оуэн — о победе «Манчестер Сити» над «Реалом»: это было безжалостно

Бывший полузащитник сборной Англии Майкл Оуэн высказался о разгромной победе «Манчестер Сити» над «Реалом» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Я пытаюсь осмыслить столь доминирующий стиль игры. Было попросту безжалостно, а ведь нужно учитывать уровень соперника и стадию турнира. Невероятно было увидеть такое. Дух захватывало», — приводит слова Оуэна BT Sport.

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» и во второй раз в истории пробился в финал плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Матч на стадионе «Этихад» завершился со счётом 4:0 в пользу коллектива Гвардиолы.

Мячи забили Бернарду Силва (23-я, 37-я минуты), Хулиан Альварес (91-я). Автогол в свой актив записал бразильский защитник мадридского клуба Эдер Милитао (76-я). Первая встреча в Мадриде завершилась вничью (1:1).

Днём ранее в финал пробился «Интер», который по сумме двух матчей обыграл «Милан» (2:0, 1:0).

Финал ЛЧ пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле 10 июня.

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш назвал главного тренера команды Хосепа Гвардиолу гениальным тренером.