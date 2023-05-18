Грилиш: Гвардиола — гениальный тренер

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш назвал главного тренера команды Хосепа Гвардиолу гениальным тренером.

«Мы стараемся играть первым номером в каждом матче. У нас гениальный тренер. Уверен, что он подскажет нам, где мы можем уколоть «Интер». Это будет трудный матч. У них опытная команда. До финала плохие команды не доходят. У них хорошая команда, надо отдать им должное», — сказал Грилиш BT Sport.

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» и во второй раз в истории пробился в финал плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Матч на стадионе «Этихад» завершился со счётом 4:0 в пользу коллектива Гвардиолы.

Мячи забили Бернарду Силва (23-я, 37-я минуты), Хулиан Альварес (91-я). Автогол в свой актив записал бразильский защитник мадридского клуба Эдер Милитао (76-я). Первая встреча в Мадриде завершилась вничью (1:1).

Днём ранее в финал пробился «Интер», который по сумме двух матчей обыграл «Милан» (2:0, 1:0).

Финал ЛЧ пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле 10 июня.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказал мнение, что «Манчестер Сити» заслужил победу в ответном матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.