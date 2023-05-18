Гвардиола считает, что у «Реала» практически не было шансов в ответном матче с МС

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что практически не сомневался в победе в ответном матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с испанским «Реалом».

«С первой минуты было видно, что все футболисты «Сити» были готовы разорвать соперника на поле. Перед игрой было какое-то умиротворение. Все много шутили, никто не чувствовал никакого напряжения или беспокойства. Я был уверен в своих парнях», — цитирует Гвардиолу BBC.

По его словам, команда не собирается долго праздновать выход в финал Лиги чемпионов, поскольку впереди важные матчи во внутреннем чемпионате.

«У нас не будет времени для празднования, потому что в воскресенье мы можем выиграть АПЛ. Завтра будем с нашими семьями, а затем начнём подготовку к решающим матчам», — добавил Гвардиола.

«Горожане» обыграли испанский «Реал» и во второй раз в истории пробились в финал плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Матч на стадионе «Сити оф Манчестер» завершился со счётом 4:0 в пользу коллектива Гвардиолы.

Мячи забили Бернарду Силва (23-я, 37-я минуты), Хулиан Альварес (91-я). Автогол в свой актив записал бразильский защитник мадридского клуба Эдер Милитао (76-я).

Первая встреча в Мадриде завершилась вничью (1:1).

Днём ранее в финал пробился «Интер», который по сумме двух матчей обыграл «Милан» (2:0, 1:0).

Финал ЛЧ пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле 10 июня.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов.