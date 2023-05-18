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Гвардиола стал третьим тренером со 100 победами в Лиге чемпионов

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола установил очередное достижение в Лиге чемпионов УЕФА с матче с испанским «Реалом».

«Горожане» обыграли испанский «Реал» и во второй раз в истории пробились в финал плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Матч на стадионе «Сити оф Манчестер» завершился со счётом 4:0 в пользу коллектива Гвардиолы. Таким образом, 52-летний испанец достиг отметки в 100 побед в Лиге чемпионов.

По этому показателю его опережают только Карло Анчелотти (107 побед) и Алекс Фергюсон (102).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов.

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