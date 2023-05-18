Гвардиола стал третьим тренером со 100 победами в Лиге чемпионов
«Горожане» обыграли испанский «Реал» и во второй раз в истории пробились в финал плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Матч на стадионе «Сити оф Манчестер» завершился со счётом 4:0 в пользу коллектива Гвардиолы. Таким образом, 52-летний испанец достиг отметки в 100 побед в Лиге чемпионов.
По этому показателю его опережают только Карло Анчелотти (107 побед) и Алекс Фергюсон (102).
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов.