Сперцян: «Краснодару» нужно сконцентрироваться на РПЛ
«У нас впереди «Ростов», потом с ЦСКА ещё и в чемпионате играть. Пока не стоит думать о Кубке, нужно сконцентрироваться на РПЛ. К финалу ещё будет время подготовиться», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».
По его словам, большое количество матчей с теми же командами не приедается.
«Такой формат помогает смотреть нам, где мы допустили ошибки. Было не скучно играть с одними и теми же», — добавил футболист.
Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 2:1.
В составе «Краснодара» мячи забили Кайо Панталеан (девятая минута) и Джон Кордоба (59-я). У «Урала» отличился Эрик Бикфалви (22-я).
«Краснодар» сыграет с ЦСКА в суперфинале турнира, который пройдёт 11 июня в «Лужниках».
Ранее сообщалось, что Кордоба признан лучшим игроком матча Кубка России «Краснодар» — «Урал».