Сперцян: «Краснодару» нужно сконцентрироваться на РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после выхода в суперфинал Кубка России по футболу заявил, что нужно прежде всего сконцентрироваться на играх в чемпионате страны.

«У нас впереди «Ростов», потом с ЦСКА ещё и в чемпионате играть. Пока не стоит думать о Кубке, нужно сконцентрироваться на РПЛ. К финалу ещё будет время подготовиться», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

По его словам, большое количество матчей с теми же командами не приедается.

«Такой формат помогает смотреть нам, где мы допустили ошибки. Было не скучно играть с одними и теми же», — добавил футболист.

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 2:1.

В составе «Краснодара» мячи забили Кайо Панталеан (девятая минута) и Джон Кордоба (59-я). У «Урала» отличился Эрик Бикфалви (22-я).

«Краснодар» сыграет с ЦСКА в суперфинале турнира, который пройдёт 11 июня в «Лужниках».

Ранее сообщалось, что Кордоба признан лучшим игроком матча Кубка России «Краснодар» — «Урал».