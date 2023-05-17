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Баженов назвал закономерным выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России

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Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов заявил, что «Краснодар» заслужил выход в суперфинал Кубка России по футболу сезона-2022/23.
Баженов назвал закономерным выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Краснодар» был более свежим. Состав в этом отдельном матче был сильнее, тот же Кордоба, который может делать разницу. Вдолгую «быки» сыграли лучше и заслуженно победили. Закономерен ли результат? Есть такое. У «Урала» все ещё впереди, с приходом Виктора Гончаренко команда на правильном пути», — цитирует Баженова «Матч ТВ».

«Краснодар» нанёс поражение «Уралу» в матче Пути регионов Кубка России. Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 2:1. 

В составе «Краснодара» мячи забили Кайо Панталеан (9-я минута) и Джон Кордоба (59-я). У «Урала» отличился Эрик Бикфалви (22-я).

Таким образом, «Краснодар» сыграет с ЦСКА в суперфинале турнира, который пройдёт 11 июня в «Лужниках».

Ранее агент полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса Хелсио Алиск высказался о самочувствии своего клиента.

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