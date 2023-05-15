Агент: Боржес в порядке, но пока не готов играть
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«Сможет ли Кади сыграть в этом сезоне? Пока не знаю. Точные сроки пока неясны. Кади в порядке, но пока не готов играть», — цитирует Алиска «Спорт-Экспресс».
Напомним, что у хавбека после столкновения был перелом лицевой кости, полученный в борьбе за мяч с защитником Георгием Джикией. Россиянин вытащил язык Боржесу.
Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
Ранее Боржесу провели операцию в связи с последствиями столкновения с Джикией.