Футболисту «Краснодара» Боржесу провели операцию в связи с последствиями столкновения с Джикией

Представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса Хельсио Алиск высказался о состоянии здоровья своего клиента после перенесённой операции.

«Кади чувствует себя хорошо. 30 апреля у него была операция, а 9 мая врачи проведут плановый осмотр и ещё раз обследуют игрока. Однако это не значит, что после этого Кади сможет вернуться в строй», — цитирует Алиска Sport24.

Напомним, что у хавбека после столкновения был перелом лицевой кости, полученный в борьбе за мяч с защитником Георгием Джикией. Россиянин вытащил язык Боржесу.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» попросил ЭСК рассмотреть неназначенный пенальти в матче со «Спартаком».