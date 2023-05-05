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Футболисту «Краснодара» Боржесу провели операцию в связи с последствиями столкновения с Джикией

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Представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса Хельсио Алиск высказался о состоянии здоровья своего клиента после перенесённой операции.
Футболисту «Краснодара» Боржесу провели операцию в связи с последствиями столкновения с Джикией
  • РИА Новости

«Кади чувствует себя хорошо. 30 апреля у него была операция, а 9 мая врачи проведут плановый осмотр и ещё раз обследуют игрока. Однако это не значит, что после этого Кади сможет вернуться в строй», — цитирует Алиска Sport24.

Напомним, что у хавбека после столкновения был перелом лицевой кости, полученный в борьбе за мяч с защитником Георгием Джикией. Россиянин вытащил язык Боржесу.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» попросил ЭСК рассмотреть неназначенный пенальти в матче со «Спартаком».

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