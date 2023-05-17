Романо: Мане не планирует покидать «Баварию»
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Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, у Мане хорошие отношения с главным тренером «Баварии» Томасом Тухелем, поэтому футболист не намерен покидать команду.
Напомним, что «Бавария» разгромно уступила «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3). Мане и Сане начали конфликтовать во время игры, а в раздевалке произошла драка, в ходе которой сенегалец ударил немца. Игроков разняли партнёры по клубу.
Сенегальский футболист присоединился к «Баварии» 22 июня 2022 года. Он провёл за мюнхенский клуб 32 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Челси» провёл переговоры с «Баварией» по трансферу Мане.