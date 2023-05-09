«Челси» провёл переговоры с «Баварией» по трансферу Мане
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- © Carmen Jaspersen/dpa
По информации инсайдера Педро Альмейда, переговоры между клубами прошли 7 мая в Мюнхене. «Челси» является фаворитом на подписание форварда.
Напомним, что «Бавария» разгромно уступила «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3). Мане и Сане начали конфликтовать во время игры, а в раздевалке произошла драка, в ходе которой сенегалец ударил немца. Игроков разняли партнёры по клубу.
Ранее сообщалось, что «Бавария» готова продать Мане летом.