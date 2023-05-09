«Челси» провёл переговоры с «Баварией» по трансферу Мане

Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане в ближайшее время может перейти в лондонский «Челси».

По информации инсайдера Педро Альмейда, переговоры между клубами прошли 7 мая в Мюнхене. «Челси» является фаворитом на подписание форварда.

Напомним, что «Бавария» разгромно уступила «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3). Мане и Сане начали конфликтовать во время игры, а в раздевалке произошла драка, в ходе которой сенегалец ударил немца. Игроков разняли партнёры по клубу.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова продать Мане летом.