90min: «Бавария» готова продать Мане летом
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По информации 90min, руководство клуба считает, что игрок не может адаптироваться из-за недавнего конфликта с одноклубником Лероем Сане.
Напомним, что «Бавария» разгромно уступила «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3). Мане и Сане начали конфликтовать во время игры, а в раздевалке произошла драка, в ходе которой сенегалец ударил немца. Игроков разняли партнёры по клубу.
Ранее сообщалось, что руководители «Баварии» зашли в раздевалку команды после поражения от «Майнца».