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90min: «Бавария» готова продать Мане летом

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Нападающий «Баварии» Садио Мане с большой долей вероятности покинет клуб в летнее трансферное окно.
90min: «Бавария» готова продать Мане летом
  • AP
  • © Matthias Schrader

По информации 90min, руководство клуба считает, что игрок не может адаптироваться из-за недавнего конфликта с одноклубником Лероем Сане.

Напомним, что «Бавария» разгромно уступила «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3). Мане и Сане начали конфликтовать во время игры, а в раздевалке произошла драка, в ходе которой сенегалец ударил немца. Игроков разняли партнёры по клубу.

Ранее сообщалось, что руководители «Баварии» зашли в раздевалку команды после поражения от «Майнца».

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