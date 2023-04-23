Руководители «Баварии» зашли в раздевалку команды после поражения от «Майнца»

Руководители «Баварии» зашли в раздевалку команды после её поражения от «Майнца» в 29-м туре Бундеслиги.

Президент мюнхенского клуба Герберт Хайнер, генеральный директор Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич зашли в раздевалку, чтобы поговорить с игроками, где провели около 15 минут, сообщает Sport1.

Игра завершилась со счётом 3:1. В составе «Майнца» голы забили Людовик Ажорк, Леандро Баррейро и Аарон Кариколь. У «Баварии» отличился Садио Мане.

«Майнц» набрал 45 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. У «Баварии» 59 очков и первая строчка.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель назвал причины поражения от «Майнца».