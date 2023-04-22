Тухель: «Бавария» выглядит так, будто в этом сезоне провела уже 70 матчей

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель назвал причины поражения от «Майнца» в матче 29-го тура чемпионата Германии.

«Это совершенно необязательное поражение. Когда «Майнц» начал давить, я не увидел у нас сил на то, чтобы дать отпор.

Мы спим и измотаны. Команда выглядит так, будто в этом сезоне провела уже 70 матчей», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу «Майнца».

«Майнц» набрал 45 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Бавария» с 59 очками продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал поражение команды.