Президент «Баварии» — о поражении от «Майнца»: мы полностью развалились
- AP
- © Matthias Schrader
«Мы полностью развалились после 1:1, команда была растеряна.
«Бавария» контролировала игру в первом тайме, а потом забыла забить второй гол», — приводит слова Хайнера журналист Патрик Штрассер в социальных сетях.
«Майнц» набрал 45 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Бавария» с 59 очками продолжает лидировать в чемпионате.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель не считает, что клуб находится в кризисе.