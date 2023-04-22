Президент «Баварии» — о поражении от «Майнца»: мы полностью развалились

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Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал поражение от «Майнца» в матче 29-го тура чемпионата Германии (1:3).
Президент «Баварии» — о поражении от «Майнца»: мы полностью развалились
  • AP
  • © Matthias Schrader

«Мы полностью развалились после 1:1, команда была растеряна.

«Бавария» контролировала игру в первом тайме, а потом забыла забить второй гол», — приводит слова Хайнера журналист Патрик Штрассер в социальных сетях.

«Майнц» набрал 45 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Бавария» с 59 очками продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель не считает, что клуб находится в кризисе.

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