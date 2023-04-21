Тухель не считает, что «Бавария» находится в кризисе

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не считает, что клуб находится в кризисе.

«Команда три года подряд играет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это не кризис. Нам не нужно всё ставить под сомнение.

Мы по-прежнему амбициозны и всегда хотим большего. Мы всё ещё первые в Бундеслиге. Я бы не сказал, что у нас кризис», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

«Бавария» при Тухеле вылетела из двух турниров — Лиги чемпионов и Кубка Германии.

В чемпионате Германии клуб лидирует в турнирной таблице, в 28 матчах набрав 59 очков.

Ранее Тухель раскритиковал судейство в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.