Тухель раскритиковал судейство в матче с «Ман Сити» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о судействе в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».

«Сегодня не на уровне были две вещи — поле и рефери. Я бы поставил ему худшую возможную оценку, от его первого до последнего решения. Я не видел фола в наказании, которое он дал нам», — сказал Тухель на пресс-конференции.

«Бавария» сыграла вничью с «Ман Сити» — 1:1. В первом матче английский клуб разгромил немцев со счётом 3:0.

Главный судья ответной встречи Клеман Тюрпен в концовке игры удалил Томаса Тухеля.

Ранее сообщалось, что Холанд забил 12-й мяч в Лиге чемпионов сезона-2022/23.