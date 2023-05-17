Васильев считает справедливой расстановку российских пар на Олимпиаде в Пекине

Главный тренер сборной Белоруссии по фигурному катанию оценил выступление российских пар на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Мне кажется, там всё было абсолютно по делу. Сколько бы мы не говорили о том, что любая олимпийская медаль ценна и почётна, это не совсем так. На самом деле все прекрасно понимают: на Играх есть первое место и есть все остальные. Суй Вэньцзинь и Хань Цун однозначно выглядели лучше, а кто как расположился за ними, уже не имело большого значения», — заявил Васильев RT.

Ранее Васильев заявил, что его не удивило решение Бойковой и Козловского уйти к Этери Тутберидзе.