Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Петржела: «Зенит» — могучий клуб

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал петербургский клуб могучим в чемпионате России.
Петржела: «Зенит» — могучий клуб
  • РИА Новости

«Зенит» — могучий клуб. «Спартак» по сравнению с ним — дети. Концовка нынешнего чемпионата это доказала. Нельзя говорить, что Абаскаль провалил свой первый сезон, просто он попал в клуб, где плохо выстроена работа менеджеров», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Виллаш-Боаш весной 2014 года сменил на посту главного тренера «Зенита» Лучано Спаллетти. Под его руководством команда с берегов Невы в мае 2015-го досрочно гарантировала себе чемпионский титул. Португалец покинул клуб весной 2016 года.

«Зенит» в игре 27-го тура 13 мая на своём поле сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2).

Однако сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 65 очками лидирует в турнирной таблице. Далее располагаются ЦСКА (54), «Ростов» (50), «Спартак» (50).

Сергей Семак с петербургской командой пятый раз подряд выигрывает золотые медали РПЛ. «Зенит» стал десятикратным чемпионом России.

Ранее Виллаш-Боаш поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить