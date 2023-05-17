Петржела: «Зенит» — могучий клуб

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал петербургский клуб могучим в чемпионате России.

«Зенит» — могучий клуб. «Спартак» по сравнению с ним — дети. Концовка нынешнего чемпионата это доказала. Нельзя говорить, что Абаскаль провалил свой первый сезон, просто он попал в клуб, где плохо выстроена работа менеджеров», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Виллаш-Боаш весной 2014 года сменил на посту главного тренера «Зенита» Лучано Спаллетти. Под его руководством команда с берегов Невы в мае 2015-го досрочно гарантировала себе чемпионский титул. Португалец покинул клуб весной 2016 года.

«Зенит» в игре 27-го тура 13 мая на своём поле сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2).

Однако сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 65 очками лидирует в турнирной таблице. Далее располагаются ЦСКА (54), «Ростов» (50), «Спартак» (50).

Сергей Семак с петербургской командой пятый раз подряд выигрывает золотые медали РПЛ. «Зенит» стал десятикратным чемпионом России.

Ранее Виллаш-Боаш поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.