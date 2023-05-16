Виллаш-Боаш поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поздравил петербургский клуб с победой в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

«Мой дорогой «Зенит», мой дорогой Семак. Я очень-очень рад за весь футбольный клуб «Зенит», за болельщиков и фанатов, рад завоеванию второй звезды и победе в чемпионате», — цитирует 45-летнего португальского тренера пресс-служба сине-бело-голубых.

Виллаш-Боаш дал понять, что особенно рад за Семака.

«Ты, как и я, был в клубе, когда у него появилась первая звезда, а теперь ты выиграл эти чемпионства. Огромные поздравления всем», — добавил он.

Виллаш-Боаш весной 2014 года сменил на посту главного тренера «Зенита» Лучано Спаллетти. Под его руководством команда с берегов Невы в мае 2015-го досрочно гарантировала себе чемпионский титул. Португалец покинул клуб весной 2016 года.

«Зенит» в игре 27-го тура 13 мая на своём поле сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2).

Однако сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 65 очками лидирует в турнирной таблице. Далее располагаются ЦСКА (54), «Ростов» (50), «Спартак» (50).

Сергей Семак с петербургской командой пятый раз подряд выигрывает золотые медали РПЛ. «Зенит» стал десятикратным чемпионом России.

Ранее комментатор Геннадий Орлов сравнил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с Олегом Романцевым.