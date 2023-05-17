Свищёв считает, что Европейские игры не являются конкурентными в отсутствие россиян
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«У нас не было иллюзий на этот счёт. Позиция Польши в отношении россиян нам известна, они устроили политический междусобойчик вместо приличных соревнований. Европейские игры не являются конкурентными в отсутствие россиян», — приводит слова Свищёва ТАСС.
МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что страна намерена потребовать от российских спортсменов осуждения СВО для их допуска к участию в Европейских играх, которые пройдут с 21 июня по 2 июля в Кракове.
Ранее сообщалось, что российских спортсменов не допустили к участию в Европейских играх.