Inside the Games: российских спортсменов не допустили к участию в Европейских играх

Российские спортсмены не смогут принять участия в Европейских играх 2023 года.

«Российские и белорусские спортсмены не будут выступать на Европейских играх в 2023 году ни в каком качестве», — приводит слова представителя ЕОК Inside the Games.

МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что страна намерена потребовать от российских спортсменов осуждения СВО для их допуска к участию в Европейских играх, которые пройдут с 21 июня по 2 июля в Кракове.

Ранее IBA призвала лишить Европейские игры статуса квалификации к Олимпиаде.