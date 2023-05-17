Гришин: только ЦСКА будет решать, уедет ли Чалов снова в Европу

Бывший тренер молодёжного ЦСКА Александр Гришин высказался о форварде армейского клуба Фёдоре Чалове.

«Не знаю, получится ли у Чалова снова поиграть в Европе. Это решать только ЦСКА. Если клуб устроит какое-то предложение, то Чалов сможет уехать в другую команду. ЦСКА нужен хороший, забивной форвард. Чалов в данный момент таким и является», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ 24-летний игрок забил 17 мячей в 27 играх турнира, побив свой рекорд по голам в лиге. Он занимает третье место в гонке бомбардиров. Лидером списка является форвард «Зенита» Малком, забивший 23 мяча. Второй — нападающий «Спартака» Квинси Промес (18).

Ранее Чалов заявил, что не думает о бомбардирской гонке РПЛ.