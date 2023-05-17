Карпов: финал Кубка России по футболу состоится в «Лужниках»
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- © Matteo Ciambelli/ZUMAPRESS.com
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, суперфинал Кубка России пройдёт в Москве на стадионе «Лужники».
По информации источника, на матч будет допущено до 55 тысяч зрителей.
В финал пробился московский ЦСКА. Второй участник определится в матче Пути регионов между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом». Суперфинал Кубка России должен состояться 11 июня.
Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв рассудит «Краснодар» и «Урал» в финале Пути регионов Кубка России.