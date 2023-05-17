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Карпов: финал Кубка России по футболу состоится в «Лужниках»

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Финал Кубка России по футболу в 2023 году состоится в «Лужниках».
Карпов: финал Кубка России по футболу состоится в «Лужниках»
  • globallookpress.com
  • © Matteo Ciambelli/ZUMAPRESS.com

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, суперфинал Кубка России пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». 

По информации источника, на матч будет допущено до 55 тысяч зрителей.

В финал пробился московский ЦСКА. Второй участник определится в матче Пути регионов между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом». Суперфинал Кубка России должен состояться 11 июня.

Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв рассудит «Краснодар» и «Урал» в финале Пути регионов Кубка России.

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