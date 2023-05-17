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На матче 32-го тура Первой лиги «Балтика» — «Рубин» ожидается аншлаг

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На матче 32-го тура Первой лиги между калининградской «Балтикой» и казанским «Рубином» ожидается аншлаг.
На матче 32-го тура Первой лиги «Балтика» — «Рубин» ожидается аншлаг
  • Gettyimages.ru
  • © Aaron Foster

Как сообщает пресс-служба калининградского клуба, все билеты на предстоящую встречу проданы.

Игра состоится 20 мая на стадионе «Калининград», вмещающем 35 тыс. зрителей. Встреча начнётся в 21:30 мск.

После 32 туров Первой лиги «Балтика» с 64 очками возглавляет турнирную таблицу. Казанский клуб набрал 62 очка и располагается на второй строчке.

Ранее стали известны клубы Первой лиги, которые получат лицензию для Российской премьер-лиги и стыковых матчей.

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