На матче 32-го тура Первой лиги «Балтика» — «Рубин» ожидается аншлаг

На матче 32-го тура Первой лиги между калининградской «Балтикой» и казанским «Рубином» ожидается аншлаг.

Как сообщает пресс-служба калининградского клуба, все билеты на предстоящую встречу проданы.

Игра состоится 20 мая на стадионе «Калининград», вмещающем 35 тыс. зрителей. Встреча начнётся в 21:30 мск.

После 32 туров Первой лиги «Балтика» с 64 очками возглавляет турнирную таблицу. Казанский клуб набрал 62 очка и располагается на второй строчке.

Ранее стали известны клубы Первой лиги, которые получат лицензию для Российской премьер-лиги и стыковых матчей.