Российские гандболисты лишились шансов выступить на Олимпиаде-2024

Мужская сборная России по гандболу не выступит на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Для мужчин возможности пройти квалификацию больше нет, у женщин она сохраняется при условии, что россиянкам разрешат участвовать в предстоящем чемпионате мира, через который возможно пройти отбор», — сообщает ТАСС со ссылкой на IHF.

В Международной федерации гандбола также отметили, что продолжат соблюдать рекомендации Международного олимпийского комитета по вопросу допуска россиян.

Ранее ОКР поддержал борющуюся с раком гандболистку Владлену Бобровникову.