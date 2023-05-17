Российские гандболисты лишились шансов выступить на Олимпиаде-2024
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«Для мужчин возможности пройти квалификацию больше нет, у женщин она сохраняется при условии, что россиянкам разрешат участвовать в предстоящем чемпионате мира, через который возможно пройти отбор», — сообщает ТАСС со ссылкой на IHF.
В Международной федерации гандбола также отметили, что продолжат соблюдать рекомендации Международного олимпийского комитета по вопросу допуска россиян.
Ранее ОКР поддержал борющуюся с раком гандболистку Владлену Бобровникову.