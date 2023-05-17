Шалимов: Федотов сделал в ЦСКА то же самое, что и в «Сочи»
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«Федотов сделал в ЦСКА то же самое, что и в «Сочи». Команда не выжимает из себя максимум, играет с запасом. Тренер не меняет схему — ни влево, ни вправо, что говорит о стабильности. Каждый игрок знает свой манёвр, футболисты прогрессируют», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
После 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы набрали 54 очка и занимают второе место в турнирной таблице.
В Кубке России красно-синие вышли в суперфинал, где сыграют с победителем матча между «Краснодаром» и «Уралом».
Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил московское «Торпедо» в матче 27-го тура РПЛ.