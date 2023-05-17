Шалимов: Федотов сделал в ЦСКА то же самое, что и в «Сочи»

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением о работе своего коллеги Владимира Федотова в московском ЦСКА.

«Федотов сделал в ЦСКА то же самое, что и в «Сочи». Команда не выжимает из себя максимум, играет с запасом. Тренер не меняет схему — ни влево, ни вправо, что говорит о стабильности. Каждый игрок знает свой манёвр, футболисты прогрессируют», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы набрали 54 очка и занимают второе место в турнирной таблице.

В Кубке России красно-синие вышли в суперфинал, где сыграют с победителем матча между «Краснодаром» и «Уралом».

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил московское «Торпедо» в матче 27-го тура РПЛ.