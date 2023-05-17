Gazzetta dello Sport: Мхитарян из-за травмы выбыл на неопределённый срок

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян получил травму в ответном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Миланом».

По информации La Gazzetta dello Sport, футболист повредил четырёхглавую мышцу левого бедра. Он пропустит ближайшие матчи. О сроках восстановления станет известно позднее.

«Интер» дважды обыграл «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов с общим счётом 3:0. Клуб впервые за 13 лет сыграет в финале соревнований.

Второй финалист определится в матче «Манчестер Сити» — «Реал». Счёт первой игры — 1:1. Ответный матч пройдёт 17 мая.

Ранее сообщалось, что Мхитарян — первый армянский футболист, вышедший в финал Лиги чемпионов.