Gazzetta dello Sport: Мхитарян из-за травмы выбыл на неопределённый срок
- AP
- © Antonio Calanni
По информации La Gazzetta dello Sport, футболист повредил четырёхглавую мышцу левого бедра. Он пропустит ближайшие матчи. О сроках восстановления станет известно позднее.
«Интер» дважды обыграл «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов с общим счётом 3:0. Клуб впервые за 13 лет сыграет в финале соревнований.
Второй финалист определится в матче «Манчестер Сити» — «Реал». Счёт первой игры — 1:1. Ответный матч пройдёт 17 мая.
Ранее сообщалось, что Мхитарян — первый армянский футболист, вышедший в финал Лиги чемпионов.