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Мхитарян — первый армянский футболист, вышедший в финал Лиги чемпионов

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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян является первым армянским футболистом, который вышел в финал Лиги чемпионов.

Игра на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 1:0. 

Мяч забил Лаутаро Мартинес (74-я минута). Первый матч между командами завершился со счётом 2:0 в пользу нерадзурри.

Финал турнира состоится на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 10 июня.

Таким образом, Мхитарян стал первым армянином, который примет участие в финальном матче еврокубкового турнира.

Ранее «Интер» сыграл на ноль в пяти из шести матчей в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/23.

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