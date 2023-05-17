Bild: руководство «Баварии» приняло решение не штрафовать Нойера за критику клуба

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не будет оштрафован за критику мюнхенского клуба.

По информации Bild, стороны уладили конфликт, руководство приняло решение не штрафовать голкипера.

Напомним, что увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича стало причиной конфликта между Нойером и бывшим наставником Юлианом Нагельсманом. Вратарь заявил, что был шокирован и не понял решения об увольнении тренера.

Ранее сообщалось, что «Бавария» может оштрафовать Нойера за критику клуба на сумму более €1,5 млн.