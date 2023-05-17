Bild: руководство «Баварии» приняло решение не штрафовать Нойера за критику клуба
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- © Frank Hoermann/SVEN SIMON
По информации Bild, стороны уладили конфликт, руководство приняло решение не штрафовать голкипера.
Напомним, что увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича стало причиной конфликта между Нойером и бывшим наставником Юлианом Нагельсманом. Вратарь заявил, что был шокирован и не понял решения об увольнении тренера.
Ранее сообщалось, что «Бавария» может оштрафовать Нойера за критику клуба на сумму более €1,5 млн.