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Bild: руководство «Баварии» приняло решение не штрафовать Нойера за критику клуба

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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не будет оштрафован за критику мюнхенского клуба.
Bild: руководство «Баварии» приняло решение не штрафовать Нойера за критику клуба
  • globallookpress.com
  • © Frank Hoermann/SVEN SIMON

По информации Bild, стороны уладили конфликт, руководство приняло решение не штрафовать голкипера.

Напомним, что увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича стало причиной конфликта между Нойером и бывшим наставником Юлианом Нагельсманом. Вратарь заявил, что был шокирован и не понял решения об увольнении тренера.

Ранее сообщалось, что «Бавария» может оштрафовать Нойера за критику клуба на сумму более €1,5 млн.

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