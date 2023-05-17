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Президент «Интера»: Лукаку — единственный с начала сезона верил, что мы выйдем в финал ЛЧ

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Президент «Интера» Стивен Чжан отреагировал на выход своей команды в финал Лиги чемпионов УЕФА.
Президент «Интера»: Лукаку — единственный с начала сезона верил, что мы выйдем в финал ЛЧ
  • AP
  • © Antonio Calanni

«Я не ожидал, что мы дойдём до финала. Это не то, что случается каждый год. Единственный, кто верил в это с начала сезона, был Лукаку, причём с самого лета. Он сказал мне: «Президент, мы выйдем в финал». Я думал, что он сумасшедший», — цитирует Чжана Sportitalia.

«Интер» дважды обыграл «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов с общим счётом 3:0. Клуб впервые за 13 лет сыграет в финале соревнований.

Второй финалист определится в матче «Манчестер Сити» — «Реал». Счёт первой игры — 1:1. Ответный матч пройдёт 17 мая.

Ранее сообщалось, что Василий Уткин высмеял игроков «Милана» после поражения от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов.

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