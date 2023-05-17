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Уткин высмеял игроков «Милана» после поражения от «Интера» в полуфинале ЛЧ

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Журналист Василий Уткин отреагировал на поражение «Милана» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА от «Интера».
Уткин высмеял игроков «Милана» после поражения от «Интера» в полуфинале ЛЧ
  • © AP Photo/Antonio Calanni

«Милан» ни одной минуты не был горазд бороться за финал. Жиру занимался фитнесом. Он не получил ни одной дельной передачи за четыре тайма. Единственное, что он смог показать, — это торс, когда он менял порванную футболку», — заявил Уткин в Telegram-канале.

Он добавил, что миланская команда в обоих матчах была беззубой. Журналист удивляется, кто же так упорно при такой игре держал Оливье Жиру, что порвал игроку футболку.

«Про Леау и говорить смешно. Игрок для слабой команды. Без пространства, без контратаки он просто прикольный фрик», — отметил Уткин.

«Интер» дважды обыграл «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов с общим счётом 3:0. Клуб впервые за 13 лет сыграет в финале соревнований.

Второй финалист определится в матче «Манчестер Сити» — «Реал». Счёт первой игры — 1:1. Ответный матч пройдёт 17 мая.

Ранее сообщалось, что Симоне Индзаги впервые в тренерской карьере вышел в финал еврокубка.

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