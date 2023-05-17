Уткин высмеял игроков «Милана» после поражения от «Интера» в полуфинале ЛЧ

Журналист Василий Уткин отреагировал на поражение «Милана» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА от «Интера».

«Милан» ни одной минуты не был горазд бороться за финал. Жиру занимался фитнесом. Он не получил ни одной дельной передачи за четыре тайма. Единственное, что он смог показать, — это торс, когда он менял порванную футболку», — заявил Уткин в Telegram-канале.

Он добавил, что миланская команда в обоих матчах была беззубой. Журналист удивляется, кто же так упорно при такой игре держал Оливье Жиру, что порвал игроку футболку.

«Про Леау и говорить смешно. Игрок для слабой команды. Без пространства, без контратаки он просто прикольный фрик», — отметил Уткин.

«Интер» дважды обыграл «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов с общим счётом 3:0. Клуб впервые за 13 лет сыграет в финале соревнований.

Второй финалист определится в матче «Манчестер Сити» — «Реал». Счёт первой игры — 1:1. Ответный матч пройдёт 17 мая.

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