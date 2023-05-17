Йокич вышел на третье место по трипл-даблам в плей-офф за всю историю НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич отметился новым достижением в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в первом матче финальной серии Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Серб оформил трипл-дабл: 35 очков, 21 подбор и 14 передач. Для него этот трипл-дабл стал 12-м в матчах плей-офф. По этому показателю Йокич сравнялся с Расселлом Уэстбруком. Они делят третье место в истории НБА.

Встреча в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» завершилась со счётом 132:126.

Таким образом, счёт в серии — 1-0 в пользу «Денвера».

Ранее сообщалось, что «Бостон» обыграл «Филадельфию» и вышел в финал Восточной конференции НБА.