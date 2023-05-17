Уокер ожидает «настоящую рубку» в противостоянии с Винисиусом в ответном матче ЛЧ

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».

«Боксёры после боя жмут друг другу руки. Именно так было у меня с Винисиусом. После финального свистка ты демонстрируешь сопернику уважение, но во время матча это настоящая рубка», — цитирует Уокера сайт УЕФА.

Первая встреча между командами на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт 17 мая в Манчестере.

Команды дважды встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Оба раза в финал выходил «Реал».

Ранее «Интер» обыграл «Милан» и вышел в финал Лиги чемпионов.