В Катаре сделали улучшенное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

Катарский шейх Джасим бен Хамад Аль Тани сделал очередное предложение о покупке футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

По информации Sky Sports, шейх в конце апреля был готов приобрести 100% акций клуба за £5 млрд. Теперь Аль Тани предложил новую цену, которая превосходит предыдущую. Также он собирается погасить долги МЮ, которые составляют £1 млрд.

В настоящий момент клубом владеет семья Глейзер. В 2022 году они заявили, что рассмотрят «все стратегические альтернативы, включая новые инвестиции в клуб, продажу или другие сделки».

На приобретение МЮ также претендуют английский бизнесмен Джим Рэтклифф и несколько инвестиционных фондов.

Ранее сообщалось, что семья Глейзер откажется продавать «Манчестер Юнайтед».