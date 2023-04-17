ESPN: семья Глейзер откажется продавать «Манчестер Юнайтед»

Американские бизнесмены Джоэл и Аврам Глейзеры считают, что смогут привлечь в «Манчестер Юнайтед» инвестиции и остаться владельцами клуба.

Как сообщает ESPN, семья Глейзер хочет удвоить стоимость английского клуба в течение следующего десятилетия.

Осенью 2022 года Глейзеры заявили, что рассмотрят «все стратегические альтернативы, включая новые инвестиции в клуб, продажу или другие сделки».

На приобретение МЮ претендуют катарский шейх Джасим бен Хамад Аль Тани, английский бизнесмен Джим Рэтклифф, а также несколько инвестиционных фондов.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск готов приобрести «Манчестер Юнайтед» за £4,5 млрд.