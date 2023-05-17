Мальдини объяснил, почему «Милан» не смог выйти в финал Лиги чемпионов

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини отреагировал на поражение команды в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА от «Интера».

«В последних четырёх матчах с «Интером» особого сопротивления не было. Сегодня было получше, но его скомпрометировала плохая игра в первом тайме. То, как играет «Интер», вызывает у нас проблемы, но в последние недели у нас были проблемы с командами и меньшего статуса», — цитирует Мальдини Football Italia.

Игра на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Лаутаро Мартинес. Первый матч между командами завершился со счётом 2:0 в пользу нерадзурри.

Своего соперника подопечные Симоне Индзаги узнают в другом полуфинале, «Манчестер Сити» — «Реал» (1:1), который пройдёт в Манчестере 17 мая.

Ранее Стефано Пиоли заявил, что «Интер» играл лучше «Милана» в обоих матчах и заслужил выйти в финал.