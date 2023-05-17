Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Мальдини объяснил, почему «Милан» не смог выйти в финал Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини отреагировал на поражение команды в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА от «Интера».

«В последних четырёх матчах с «Интером» особого сопротивления не было. Сегодня было получше, но его скомпрометировала плохая игра в первом тайме. То, как играет «Интер», вызывает у нас проблемы, но в последние недели у нас были проблемы с командами и меньшего статуса», — цитирует Мальдини Football Italia.

Игра на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 1:0. 

Единственный мяч забил Лаутаро Мартинес. Первый матч между командами завершился со счётом 2:0 в пользу нерадзурри.

Своего соперника подопечные Симоне Индзаги узнают в другом полуфинале, «Манчестер Сити» — «Реал» (1:1), который пройдёт в Манчестере 17 мая.

Ранее Стефано Пиоли заявил, что «Интер» играл лучше «Милана» в обоих матчах и заслужил выйти в финал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить