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Пиоли: «Интер» играл лучше «Милана» в обоих матчах и заслужил выйти в финал

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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о поражении своей команды от «Интера» в ответном матче Лиги чемпионов.

«Интер» играл лучше нас в двух матчах и заслужил выйти в финал. Мы проиграли первые 15 минут первого матча. Мы надеялись сыграть лучше. Мы должны хорошо закончить сезон», — приводит слова Пиоли пресс-служба УЕФА.

Игра на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 1:0. 

Мяч забил Лаутаро Мартинес (74-я минута). Первый матч между командами завершился со счётом 2:0 в пользу нерадзурри.

Своего соперника подопечные Симоне Индзаги узнают в другом полуфинале, «Манчестер Сити» — «Реал» (1:1), который пройдёт в Манчестере 17 мая.

Финал турнира состоится на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 10 июня.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян является первым армянским футболистом, который вышел в финал Лиги чемпионов.

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