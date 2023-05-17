Медведев — о победе над Зверевым: я доволен своим уровнем на протяжении всего матча

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей победе над немцем Александром Зверевым.

«Я сделал несколько простых ошибок, но это теннис, и нужно было продолжать. Я доволен своим уровнем на протяжении всего матча, кроме этого розыгрыша, и очень жду следующего матча», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.

Россиянин обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:2, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут.

В следующем круге россиянин встретится с немцем Янником Ханфманом.

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