Андреев продолжит работу генеральным директором «Крыльев Советов»

В пресс-службе «Крыльев Советов» рассказали, что генеральный директор клуба Вадим Андреев продолжит работу.

«С учётом результатов сезона-2021/22, в котором клуб стал восьмым в чемпионате России, а также улучшения финансово-экономических показателей и сложной ситуации в клубе, совет директоров принял решение отложить решение вопроса по его отставке», — приводит слова пресс-службы клуба РИА Новости.

24 апреля гендиректор «Крыльев Советов» подал в отставку в знак протеста против судейства в Российской премьер-лиге (РПЛ). Андреев занимал свой пост в самарском клубе с мая 2021 года.

«Крылья Советов» с 26 очками занимают 12-ю позицию в турнирной таблице РПЛ.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что команде было тяжело в матче с «Локомотивом» в 27-м туре РПЛ.