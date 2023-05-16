Шипов — о недопуске женской сборной России к ЧМ в Польше: здесь главную роль играет уже политика

Российский гроссмейстер и комментатор Сергей Шипов объяснил, как Международная шахматная федерация (ФИДЕ) принимает решения о допуске россиян к международным соревнованиям.

«На командный турнир женскую сборную России не пустят. Это очевидно. Вряд ли в данном случае ФИДЕ пойдёт на перенос турнира в другую страну. Поэтому здесь вопрос будет решён очень просто. Неугодные сборные не поедут на первенство.

Ведь нас не пускают не по причине визовых ограничений. Здесь главную роль играет уже политика. Как и в отношении остальных видов спорта. Другой вопрос, что ФИДЕ действует двойственно: допускает россиян индивидуально, но не допускает команды. За это, с одной стороны, стоит поблагодарить Аркадия Дворковича, который старается обходить эти запреты и не действует радикально, отстраняя всех поголовно.

Но, с другой стороны, если сравнивать с международной федерацией бокса, где наших спортсменов допустили и с флагом, и с гимном, то здесь неприглядная картина. Не у всех хватает мужества взять на себя такую политическую смелость. Всё-таки нужно в той или иной степени быть русофобом в их среде. Потому что, если ты не русофоб, у тебя нет шансов находиться вместе с ними», — сказал Шипов RT.

Ранее Шипов прокомментировал решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) провести четвёртый этап женского Гран-при на Кипре вместо Польши.