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Шипов: Кипр — отличное место для проведения женского Гран-при ФИДЕ

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Российский гроссмейстер и комментатор Сергей Шипов прокомментировал решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) провести четвёртый этап женского Гран-при на Кипре вместо Польши.
Шипов: Кипр — отличное место для проведения женского Гран-при ФИДЕ
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

«Кипр — отличное место для проведения женского Гран-при, а что касается Польши, то ФИДЕ решила обойти таким образом визовые проблемы. Ведь россиянам сейчас очень трудно попасть на территорию этой страны.

В современной политической обстановке нужно проводить соревнования там, где будут рады всем. Сейчас идёт первый тур, и пускай всё будет так, чтобы было удобно всем шахматистам показывать своё мастерство за доской.

Кстати, ходят слухи, что турнир претендентов среди мужчин и женщин, который состоится в следующем году и должен пройти в Торонто, могут тоже перенести на Кипр. Это уже похоже на тенденцию», — заявил Шипов RT.

Ранее Смагин назвал правильным решение перенести этап Гран-при ФИДЕ из Польши на Кипр.

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