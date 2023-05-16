Смагин назвал правильным решение перенести этап Гран-при ФИДЕ из Польши на Кипр

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин поддержал решение перенести последний этап Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) из Польши на Кипр.

«Мне кажется, что ФИДЕ очень правильно поступает. В той ситуации, которая сложилась, это разумное решение. Проведение Гран-при в Польше могло бы обернуться большими проблемами именно для наших шахматисток, их могли бы просто не пустить в страну», — цитирует Смагина ТАСС.

Он подчеркнул, что учитывая, что российские шахматистки занимают лидирующие позиции в общем зачёте, вся серия Гран-при в случае их отсутствия просто «пошла бы насмарку».

Четвёртый этап Гран-при ФИДЕ 16 мая стартует на Кипре.

Ранее в ФШР объяснили, почему женская сборная России не сыграет на чемпионате мира в Польше.