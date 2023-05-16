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Чалов: стремлюсь к игре в топовом чемпионате — это моя цель

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о своей цели в карьере.
Чалов: стремлюсь к игре в топовом чемпионате — это моя цель
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Есть ли мысли, что после такого сезона мной кто-то заинтересуется в Европе? Посмотрим, я всегда говорил, что есть цель играть в топовом чемпионате. Конечно, я к этому стремлюсь», — цитирует Чалова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне РПЛ 24-летний игрок забил 17 мячей в 27 играх турнира, побив свой рекорд по голам в лиге.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав в 27 матчах 54 очка.

Ранее Чалов объяснил свою высокую результативность в сезоне-2022/23.

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